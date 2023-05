Tommaso Zorzi, dal prof che gli diceva «sei utile come la Barbie di Anna Frank» alla tazza "Franzoni". Cosa ha detto

di Redazione Web

Nelle ultime ore, Tommaso Zorzi, nelle sue Instagram stories, ha espresso il suo pensiero riguardo alla tazza bianca con la scritta in nero: «Un po' la Franzoni la capisco». In questa circostanza, Tommaso Zorzi ha voluto precisare ai suoi fan come questa situazione possa aprire a un vero e proprio dibattito sui social. «La battuta di questa tazza può o non può farti ridere ma si può pensare che esistano temi sui quali non si può fare nessun tipo di ironia?», ha chiesto Zorzi.

Tommaso Zorzi ha cercato di lanciare uno spunto di riflessione ai suoi fan. «Io che ho studiato in Inghilterra e ho un umorismo anglosassone però mi ricordo il mio insegnante di economia all'università che quando prendevo un voto basso mi diceva: "Sei utile come la Barbie di Anna Frank"».

In questo caso, gli utenri social si dividono: c'è chi difende la tazza ritenendola un esempio audace di humor nero, e c'è chi ritiene che questa volta, Piattini Davanguardia (il negozio di ceramiche personalizzate), abbia esagerato. Ed è proprio Zorzi a precisare che la reazione personale alla frase scritta sulla tazza sia figlia del proprio retaggio culturale.

Al di là delle speculazioni, l'obiettivo dell'influencer è stato quello di creare un momento di confronto con i suoi fan senza generare polemiche o sentenze, ma solo uno scambio di riflessioni.

