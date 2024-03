Non avete tempo per l'esercizio fisico? In arrivo una pillola che simula i benefici dell'attività sportiva

di Redazione web

Un pillola da assumere per avere gli stessi effetti di una corsa o di una partita di calcetto? Da oggi è possibile o almeno è questo l'obiettivo che un team di ricerca statunitense. Lo sport dà benefici al nostro copro che sono senza eguali, ma spesso non si riesce a praticare un'attività sportiva per mancanza di tempo, soldi o per pigrizia. Allora l'idea: simulare i benefici dello sport. Secondo quanto riporta la stampa estera, in sede di test il farmaco ha aumentato le fibre muscolari, la resistenza e la forma fisica, riducendo di 10 volte l’accumulo di grasso mangiando la stessa quantità di cibo.

Il farmaco

Nel dettaglio, si tratta di un farmaco (chiamato SLU-PP-332) in grado di innescare i virtuosi processi metabolici connessi con l'attività sportiva, in particolar modo quelli dell'allenamento di resistenza, migliorando al contempo lo sviluppo delle fibre muscolari e anche la forma fisica, riducendo l'accumulo di grasso.



Per avere conferma o meno, il farmaco è stato condotto su modelli animali. Da qui lo studio preclinico presentato al meeting ACS Spring 2024 dell'American Chemical Society (ACS), presso New Orleans (Usa).

Nel precedente studio «Synthetic ERRα/β/γ Agonist Induces an ERRα-Dependent Acute Aerobic Exercise Response and Enhances Exercise Capacity» era stato dimostrato che i topi trattati con la pillola sono in grado di correre decisamente di più (70 percento) dei topi del gruppo di controllo, raggiungendo distanze sensibilmente maggiori (+ 45 percento). È stato anche scoperto che i topi che assumono il farmaco ingrassano dieci volte in meno rispetto a quelli che non lo fanno, pur mangiando la stessa quantità di cibo e praticando la stessa attività fisica.

Un'alternativa non per tutti

Il farmaco, dunque, come indicato può simulare l'allenamento fisico di resistenza, ma non rappresenta assolutamente un'alternativa per chiunque. I ricercatori spiegano che «Non possiamo sostituire l’esercizio; fare attività fisica è importante a tutti i livelli. Se posso esercitarmi, dovrei andare avanti e fare attività fisica. Ma ci sono tanti casi in cui è necessario un sostituto». Da sottolineare che lo sport garantisce benefici anche a livello infiammatorio, immunitario, sviluppo e molto altro ancora.



Ancora è presto per cantare vittoria ma i risultati sono così promettenti che è stata fondata una start-up ad hoc (la Pelago Pharmaceuticals) che in futuro punta a portare sugli scaffali delle farmacie la pillola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 16:50

