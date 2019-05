Trova una pepita d'oro da un chilo e mezzo con il metal detector: «Grande come un pacchetto di sigarette»

Lunedì 20 Maggio 2019, 14:58

Una pdel peso di quasi un chilo e mezzo è stata trovata in Australia. E il suo valore approssimativo è di circa 70mila euro. La pepita d'oro pesa esattamente 1.400 grammi, e il valore approssimativo è stato stimato in 100mila dollari australiani (circa 70mila euro): è stata trovata nell'ovest dell'Australia da un uomo che si aggirava tra le miniere d'oro con unLo riferisce la Bbc. Matt Cook, che nel suo negozio fornisce attrezzature per i cercatori d'oro, non poteva credere ai suoi occhi quando l'uomo è entrato e gli ha mostrato quanto dissotterrato; ritrovamenti di tale entità, conferma un esperto, avvengono poche volte all'anno.L'uomo ha raccontato di aver rilevato la presenza di saltrati, circa 45 centimetri sotto la superficie e di avere trovato la pepita per puro caso. «Era grande come un pacchetto di sigarette ma aveva l'inconfondibile densità dell'oro», ha detto.