Papà soldato torna dalla missione, la sorpresa al figlio a scuola diventa virale: ecco come ha reagito

La mancanza del papà per il piccolo Eli era assoluta. Per un anno, il suo eroe, era in missione con l'esercito e al bambino mancava da morire. Per questo, una volta finito il suo compito, l'uomo ha deciso di rendere speciale il suo rientro facendo una sospresa al suo figlio.

Il video commovente sta facendo il giro dei social. Prima lo stupore per l'ingresso in aula di una tigre davvero particolare: tutti i bambini della seconda elementare della scuola di Cuyahoga Falls, in Ohio (Stati Uniti), poi cade la maschera e la reazione del piccolo è immediata.

Papà soldato torna dalla missione

Per il piccolo Eli, come riportato da Fox News, si trattava del primo giorno di scuola.

A dare la notizia di una visita inaspettata sono le maestre che, con il cellulare in mano, hanno voluto immortalare il momento. «Penso proprio che abbiamo una visita. Stavamo parlando dell'orgoglio che ha la tigre e guarda un po' chi ci è venuto a trovare», queste le parole delle insegnanti mentre fa il suo ingresso in classe l'uomo travestito da tigre.

I bambini guardano sorpresi la scena. Ma la sorpresa, in realtà, è tutta per il piccolo Eli. Dopo l'ingresso trionfale, la "tigre" si avvicina al banco del piccolo e si toglie la maschera. La reazione del piccolo è immediata: si alza dalla sedia e corre tra le braccia del suo papà.

Una scena che sta commuovendo il mondo del web, diventando subito virale. «Quello è il papà di Eli», dice una maestra agli altri bambini che faticano a capire. «Il papà di Eli se n'è andato per un po', ma finalmente è tornato. Siamo tanto felici ed emozionati». E tutti insieme gioiscono per una sospresa davvero speciale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 13:11

