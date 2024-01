Hamas, nuovo video con due ostaggi morti. Iran, raid in Iraq: «Distrutta base del Mossad a Erbil»

Un nuovo video dell'orrore dalle viscere di Gaza e una nuova prova della spietatezza di Hamas. Le immagini diffuse in serata dai miliziani islamici palestinesi mostrano i cadaveri di due ostaggi israeliani, Yossi Sharabi (53 anni) e Itay Svirsky (38 anni), entrambi rapiti il 7 ottobre scorso nel kibbutz di Beeri. Gli stessi che ieri in un altro video apparivano in vita accanto a Noa Argamani, la 26enne catturata al rave di Reim che nel nuovo video è costretta a raccontare come sarebbero morti i compagni, «uccisi in separati bombardamenti israeliani». Il drammatico filmato è giunto dopo il primo diffuso domenica sera e un secondo pubblicato nel pomeriggio. In quest'ultimo gli ostaggi si muovevano come nei giochi delle slot machine in una sorta di macabra lotteria della morte, accompagnati dalla scritta di Hamas 'Che pensi? Ancora vivi? Tutti morti? O alcuni vivi e alcuni morti?'. Israele - mentre un nuovo attentato a Raanana nel centro del paese ad opera di due palestinesi ha ucciso una donna e ferito 17 altre persone - ha accusato Hamas di «esercitare una tortura psicologica sulle famiglie degli ostaggi» e ha deciso anche stavolta di non pubblicare il filmato all'indomani della manifestazione di Tel Aviv dedicata ai 100 giorni di prigionia a Gaza dei rapiti che stanno spaccando il governo e l'opinione pubblica israeliani. Non a caso nel video di oggi Hamas, prima di mostrare il suo corpo senza vita, fa dire a Itay Svirsky che Netanyahu deve «fermare la guerra» e «riportare» gli ostaggi a casa. Poi Noa Argamani racconta - anche se ovviamente è impossibile verificare le sue affermazioni - le presunte circostanze della morte dei suoi compagni, tenuti «in un primo momento in un edificio. Quando questo è stato bombardato dall'esercito israeliano - dice davanti alla telecamera la ragazza, le cui foto del rapimento il 7 ottobre scorso hanno fatto il giro del mondo - due razzi sono esplosi e uno no. I soldati di al Qassam hanno recuperato me e Itay e ci hanno portato in un altro posto. Yossi non è sopravvissuto». Subito dopo la prigioniera aggiunge: «Nell'altro posto c'è stato un ulteriore attacco aereo israeliano, Itay è stato colpito, io sono rimasta ferita alla testa e in altre parti del corpo (ma nelle immagini non si vedono ferite, ndr).