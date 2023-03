Ostaggi in farmacia, paura in Germania. Un testimone: «Agenti di polizia armati fino ai denti»

di Redazione Web

Paura a Karlsruhe, in Germania. Alcune persone, come riferito dalla Bild, sono state prese in ostaggio all'interno di una farmacia. Secondo la polizia, l'operazione è attualmente in corso e stanno intervenendo forse dell'ordine in massa. La presa degli ostaggi è iniziata intorno alle 16:30.

Area blindata

L'area interessata si trova vicino al quartiere fieristico ed è stata transennata. Le forze speciali stanno arrivando sul posto. Un testimone oculare ha dichiarato alla Bild che «la polizia ha chiesto la chiusura di tutti i negozi circostanti. L'intera strada è chiusa». Il dispiegamento di agenti è massiccio e un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni.

Il contatto con i sequestratori

Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione. Nessuna informazione è trapelata sul numero di persone che si trova all'interno della farmacia, ma le forze dell'ordine hanno stabilito un contatto con il o i possibili sequestratori. Un uomo d'affari della strada riferisce che si possono vedere poliziotti armati fino ai denti. Secondo la polizia, al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione.

