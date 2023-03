Cutro, il Cdm blocca due salme dei migranti: «Il comune è chiuso, niente certificato di morte»

La strage di Cutro continua a far discutere. Mentre Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri è riunito per varare il nuovo decreto legge sui migranti, due salme attendono di essere trasferite in Germania. Il loro trasferimento è stato bloccato perché il Comune di Cutro è chiuso per lo svolgimento del Cdm e gli uffici, come si apprende, non possono emettere il certificato di morte.

Via libera al Dl

Secondo fonti all'interno del Cdm, il governo ha approvato il decreto legge che prevede la stretta sugli scafisti e nuove norme sul flussi migratori presentato nel Consiglio dei ministri a Cutro, cittadina in provincincia di Crotone dove è avvenuto il naufragio dello scorso 26 febbraio che ha provocato 72 vittime accertate. Un Cdm durato circa un'ora e contestato dalle urla «vergogna», «assassini» gridate da un centinaio di cittadini accorsi in piazza per manifestare.

Le proteste in piazza

La premier Meloni e l'intero esecutivo sono a Cutro per il Consiglio dei ministri, appena concluso, che si è svolto nella sede del Comune di Cutro. Giorgia Meloni ha deciso di prendere in mano la situazione, proprio dal luogo della strage. Ma a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, ad attendere la Meloni e i ministri, ci hanno pensato molti cittadini (circa un centinaio) che sono scesi in piazza per manifestare.

Già sul carro funebre

E mentre la presenza dell'esecutivo continua a far discutere, due salme sono rimaste bloccate proprio a causa della presenza del Cdm. Le due bare, infatti, erano già nei carri funebri per raggiungere Monaco, ma la mancanza dei certificati ha bloccato tutto. Adesso i familiari stanno cercando una soluzione. Ma, con ogni probabilità, dovranno aspettare la mattina di domani, venerdì 10 marzo.

