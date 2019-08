Open Arms, vicepremier spagnola: «Potevano andare a Malta, non hanno voluto»

Open Arms avrebbe potuto andare a Malta «e non ha voluto, si è diretta verso l'Italia». È quanto sostiene la vice premier spagnola Carmen Calvo, intervistata da Cadena Ser. «La Open Arms non ha voluto andare a Malta - ha affermato la numero due del governo di Madrid - La Spagna stava lavorando a questo, in colloqui con Malta, però hanno deciso di andare in Italia», dopo la sentenza del Tar che ha permesso l'ingresso nelle acque italiane, ma non «chiariva se» i migranti potevano «essere sbarcati». Lunedì 19 Agosto 2019, 12:07

