Mucche trovate morte senza lingua: «A due hanno anche strappato i genitali». Orrore e mistero in Texas

Orrore e mistero in Texas dove sei mucche sono state rapite e poi trovate morte, mutilate presumibilmente da chi le ha uccise: le sei mucche sono state trovate morte e senza la lingua, rimossa con un taglio di precisione. Le autorità indagano sui vari incidenti denunciati in diverse aree dello stato per capire se e quale tipo di collegamento c'è fra i diversi incidenti.

Rimossa la lingua e i genitali

Tutti e sei i casi denunciati presentano caratteristiche simili: non ci sono indicazioni di lotta, non ci sono orme e non ci sono tracce di pneumatici nelle aree in cui gli animali morti sono stati trovati. «In due delle mucche sono stati rimossi, sempre con tagli di precisione, anche gli organi genitali», affermano le autorità.

