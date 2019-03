Morto sbranato da un leone: «Lo teneva in gabbia nel giardino di casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unche teneva in, all'interno di una gabbia. C'è un'intera comunità sotto choc, anche se, a detta di molti, la tragedia era assolutamente evitabile.È accaduto ieri mattina a, cittadina orientale della. L'uomo sbranato dal leone,, è stato trovato morto all'interno della gabbia e, per recuperare il corpo dilaniato, la polizia è stata costretta ad Secondo quanto riportato da media locali come Lidovky , il 33enne dal 2016 aveva adottato una, scatenando anche il terrore nei vicini di casa, piuttosto impauriti dalla presenza degli animali selvatici. Secondo quanto riportato dalle autorità,non aveva mai ottenuto il permesso per possedere i due leoni e custodirli in giardino e avrebbe quindi violato la legge.Addirittura, l'estate scorsa ci fu un vero e proprio caso:stava passeggiando con la leonessa al guinzaglio e l'animale aveva tentato di attaccare un ciclista di passaggio. Il sindaco della città, Tomas Kocourek, ha commentato così l'accaduto: «Non sono sorpreso, anche se ovviamente non ho mai sperato che potesse accadere qualcosa di così tragico, sappiamo benissimo che la presenza di quei leoni era un problema. Nessuno aveva autorizzato l'uomo a possedere quei leoni come animali domestici, come amministrazione abbiamo cercato di risolvere il problema ma quell'uomo non ne voleva sapere».