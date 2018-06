Mondiali, rissa tra russi ubriachi: il tifoso che cerca di calmarli diventa l'idolo del web

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In nome della pace e dell'armonia, ha cercato di andare oltre ogni barriera linguistica e si è trasformato in un vero e proprio idolo del web grazie ad un video virale. Il protagonista della vicenda è undel, giunto inper seguire ie ritrovatosi ad assistere ad una furiosain strada.A darsele di santa ragione, proprio davanti agli occhi di alcuni tifosi messicani, sono stati alcuni, come testimoniano anche le bandiere indossate come un mantello dai protagonisti delle rissa. A provocare l'alterco, probabilmente, anche un eccesso di alcol. Uno dei tifosi messicani, nel tentativo di placare gli animi, cerca in tutti i modi di far desistere i russi, almeno a parole. Se però l'unica parola in lingua inglese che viene in mente al tifoso messicano è "Stop", immaginiamoci quanto possa essere difficile, per lui, parlare in russo. Ed è per questo che, nella concitazione del momento, il tifoso se ne esce con una parola ibrida decisamente forzata (e incomprensibile per i protagonisti della rissa): «Tranquilovsky». Il video è diventato virale in poco tempo e nei paesi di lingua spagnola questo nuovo vocabolo è entrato in voga.