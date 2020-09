McDonald's, arriva il triplo cheeseburger: si chiamerà Hat Trick

Buone notizie per gli appassionati di McDonald's d'oltreManica: il menu inglese della catena di fast food ha infatti aggiunto il triplo cheeseburger, un hamburger fatto con tre polpette di manzo al 100%. La nuova voce di menu è disponibile a livello nazionale dalla giornata di oggi: l'annuncio arriva dopo che McDonald's ha provato con successo ad aggiungere il sandwich a tre piani al suo menu in 60 ristoranti dello Yorkshire nel febbraio 2020.L'hamburger avrà un costo a partire da 2,19 sterline, anche se varierà leggermente di prezzo in base al singolo punto vendita. La versione singola costa 99 centesimi, mentre la doppia costa circa 1,59 sterline. Come il doppio hamburger, all'interno c'è il 100% di carne di manzo britannica e irlandese con cipolle, sottaceti, senape e formaggio e servita in un morbido panino tostato.Il triple burger era già presente nel menu negli Stati Uniti e in Australia, ma non ancora nel Regno Unito. Secondo BurgerLad, in concomitanza con la Coppa del Mondo, è stato chiamato Hat Trick,. McDonald's ha avviato una graduale riapertura a maggio, prima di aprire altri negozi e aumentare le voci del suo menu l'8 luglio.