Top manager italiano fermato a Mosca: Giovanni Di Massa accusato di possesso di droga

di Redazione web Fermato a Mosca un cittadino italiano, si tratta di Giovanni Di Massa, 61 anni, uno dei top manager della compagnia energetica Iss International, di cui si sta già occupando la Farnesina, in contatto con il consolato generale nella capitale russa che sta seguendo il caso, per chiarire le circostanze del fermo. Possesso di droga Secondo le prime informazioni, Di Massa, fermato oggi a Mosca, sarebbe in libertà vigilata, in attesa di giudizio, accusato di possesso di sostanze stupefacenti. Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:17

