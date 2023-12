Chiama la polizia per denunciare l'aggressione dell'ex, mamma di due figli uccisa a 27 anni da un agente La polizia non ha rilasciato i video delle bodycam in dotazione agli agenti intervenuti, il vice sceriffo che ha sparato ha già ucciso un uomo in circostanza simili nel 2020







di Redazione web Aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto, denunciando una violenza domestica, ma è finita uccisa a 27 anni dai colpi di pistola esplosi da un vice sceriffo della contea di Los Angeles. I dettagli del drammatico evento, avvenuto lo scorso 4 dicembre a Lancaster, restano avvolti nel mistero poiché la polizia ha scelto di non rendere pubblici i video registrati dalle bodycam degli agenti intervenuti. L'arrivo della polizia La vittima, identificata come Niani Finlayson e madre di due bambini, è stata trovata ferita quando la polizia è arrivata sul luogo, rispondendo alla sua chiamata di emergenza. Sembra che la donna sia stata colpita dall'ex fidanzato davanti alla loro figlia. Secondo quanto dichiarato dall'avvocato e dalla famiglia di Niani, la giovane avrebbe implorato gli agenti di allontanare l'uomo che l'aveva maltrattata. Il precedente Il medico legale ha concluso che la morte di Niani Finlayson è stata causata da "diverse ferite da arma da fuoco". Questo ennesimo caso di violenza domestica finito in tragedia solleva dubbi sulla condotta del vice sceriffo Ty Shelton, il quale era già stato coinvolto in un episodio simile nel giugno del 2020. In quell'occasione, Shelton aveva sparato e ucciso un sessantunenne di nome Michael Thomas durante un intervento per violenza domestica. Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 07:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA