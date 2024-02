Londra, attacco con l'acido in strada: 9 persone ferite. «Mamma e due figlie avranno danni permanenti». È caccia all'aggressore

di Redazione web

Nove persone sono rimaste ferite a Londra dopo che una sostanza corrosiva, probabilmente un acido, è stata lanciata contro una donna e due bambini piccoli che si trovavano a bordo di un'auto. Il fatto è avvenuto ieri sera nel quartiere di Clapham, nel sud-ovest della capitale britannica. Oltre alle persone a bordo del veicolo risultano feriti anche tre cittadini e tre agenti di polizia intervenuti per prestare soccorso. In tutto cinque delle persone coinvolte sono state ricoverate in ospedale. Scotland Yard sta cercando il sospetto responsabile dell'attacco con l'acido nelle vie di Londra.

Per la polizia si è trattato di «un attacco mirato»

Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita ma la madre 31enne e una delle sue due figlie hanno riportato ferite che possono causare danni permanenti.

