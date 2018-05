La collega si rifiuta di accettare un appuntamento, lui le uccide il fidanzato per vendetta

Fidanzato della babysitter uccide bimba di 4 anni per vendetta: "Suo padre ha molestato la mia donna"

Rifiuta più volte l'invito adele lui. Thandel Seinn, originaria di Daly City, in California, non avrebbe mai potuto immaginare che una cotta sul posto di lavoro potesse diventare un dramma familiare e invece così è stato dopo che Kevin Prasad, un 31enne, suo collega all’aeroporto internazionale di San Francisco, ha ucciso il compagno Mark Mangaccat.La donna stava per trasferirsi a Los Angeles con il suo uomo, insieme alla loro bambina di 3 anni, motivo per cui non era interessata al corteggiamento del collega che era diventato piuttosto insistente. Dopo l'ennesimo rifiuto però Prasad non ci ha visto più: ha seguito il compagno della donna di cui si era innamorato, ha aspettato che scendesse dall'auto e poi lo ha ucciso con 5 colpi di pistola. La polizia ha pensato inizialmente a una pista criminale, ma è stata proprio Thandel a far ricadere i primi sospetti sul collega.La Seinn stava per realizzare il suo sogno più grande: sposarsi con l'uomo che amava e trasferirsi in un'altra città con la sua famiglia. Quando il collega ha saputo dei suoi progetti ha iniziato a farle pressioni dicendole di non andare, continuando a chiederle di uscire, ma lei, come riporta anche il Daily Mail, si è sempre limitata a rifiutare e non avrebbe mai pensato che potesse arrivare a compiere un gesto tanto estremo.Prasad è stato arrestato e interrogato dalla polizia. L'uomo ha ammesso di aver premeditato l'omicidio e di averlo messo in atto insieme a un complice, anche lui finito in manette,ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio.