La strana coppia: «Tutti in giro ci scambiano per fidanzati, ma la realtà è molto diversa»

A prima vista,una normalissimadi giovani. Ed è ciò che pensano tutti coloro che, pur senza conoscerli, li incontrano. Quest'uomo e questa donna cinesi, tuttavia, hanno un(e in un certo senso inaspettato)è una ragazza adolescente di, che va ancora a scuola, ed ha raccontato la sua storia al portale HK01 . «Ogni volta che vado in giro con lui,» - spiega la giovane - «Anche i professori del mio liceo, quando mi hanno visto con lui, mi hanno chiesto: "Hai un fidanzato che studia all'università?"». La realtà, però, non è come sembra.L'che vedete accanto aè un 35enne ed è suo. A dividerli sono appena 20 anni, anche se non si direbbe: il volto del padre è decisamente giovanile e lo fa apparire molto più piccolo dell'età effettiva. A guardarli, potrebbero entrambi sembrare una coppia intorno ai 20 anni. Eppure, i due sono padre e figlia: tutto testimoniato anche da una foto scattata 10 anni fa, quando il papà diaveva 25 anni. In quel caso, i due potevano sembrare al massimo un ragazzo adolescente con la sorellina...