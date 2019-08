Justin Trudeau, i calzini indossati al G7 di Biarritz fanno impazzire il web

Lunedì 26 Agosto 2019, 17:25

Il premier canadesetorna a far parlare di sè. Stavolta non per fatti politici ma per l'usanza, che ormai lo contraddistingue, di indossare particolari calzini abbinati al diverso outfit scelto.Primo ministro canadese dalaveva già precedentemente fatto discutere in proposito: nelinfatti, aveva sfoggiato dei discutibili calzini diin occasione del Bloomberg Business Forum diPer ilfrancese diinvece, il premier canadese ha deciso di mostrare al mondo delle coloratissime calze a scacchi rosa e viola durante gli incontri con, che hanno destato l'interesse dei più attenti in fatto di stile.Intanto, gli utenti si sono scatenati sui social e i commenti non si sono fatti attendere: «Calzini impeccabili» e «Trudeau insegnami a scegliere i calzini» sono solo alcuni dei commenti di approvazione per la scelta fatta dal leader canadese.L'abbinamento però non fa impazzire proprio tutti: «Ha dimenticato di toglierli a Carnevale» ha commentato infatti in maniera sarcastica un altro utente.