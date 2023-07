Juan Carlos, l’ex re torna in Spagna. È ospite di amici in Galizia per le regate in barca a vela

di Redazione web

Il re emerito di Spagna, Juan Carlos I, è atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Vigo (Galizia), iniziando così la sua terza visita in Spagna da quando si è stabilito ad Abu Dhabi (Emirati Arabi) nell'estate del 2020. Come documentato da immagini della tv pubblica Tve, il padre dell'attuale monarca Felipe VI è sceso da un aereo privato poco dopo le ore 14. Presumibilmente, la sua intenzione è soggiornare a Sanxenxo, località marittima galiziana dove già in passato si è recato più volte per coltivare una delle sue principali passioni, quella per la vela.

Per l'ex re vacanze in barca a vela

In auto Juan Carlos ha raggiunto poi lo yatch club di Sanxenxo dove trascorrerà alcuni giorni di vacanza in barca a vela con amici e parteciperà a una regata a bordo del 'Bribon' nel fine settimana. È la terza volta che rientra in Spagna da quando tre anni fa ha deciso di vivere ad Abu Dhabi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 15:11

