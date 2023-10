Israele, tra i dispersi anche due italiani. Tajani: «Non rintracciabili, mi auguro che non siano stati sequestrati»

di Redazione web

Tra i dispersi in Israele ci sono anche due cittadini italiani. A darne notizia è Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che spiega che la Farnesina e l'Unità di crisi sono impegnati nella ricerca dei due, che hanno doppia cittadinanza italo-israeliana, lungo la striscia di Gaza: stando a quanto si apprende i due sarebbero irreperibili da quando sono iniziati gli attacchi di Hamas.

Due italiani dispersi in Israele

Come spiega il quotidiano Il Messaggero Tajani ha presieduto nel pomeriggio una riunione con Unità di crisi, consolato a Tel Aviv e ambasciata italiana in Israele. Della situazione è stata informata anche la premier Giorgia Meloni.



Non è noto se i due siano stati rapiti dai miliziani o se siano solamente dispersi. «Mi auguro che non siano stati rapiti nella striscia di Gaza, non abbiamo notizie né in un senso né nell'altro, non rispondono alle chiamate e non sappiamo dove sono», ha commentato Tajani in serata al Tg1. I due italiani «non rispondono all'appello», ha detto Tajani spiegando che «non sono rintracciabili». «Ci auguriamo che non siano prigionieri nella striscia di Gaza».

