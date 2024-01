Iran, attentato con oltre 100 vittime. Sale la tensione: «Ora risposta dura». Da Teheran accuse a Israele e Usa

di Marco Ventura

La prima esplosione ha squassato alle 3 del pomeriggio, ora locale, la folla e la strada che porta al cimitero di Kerman, alla tomba di Qassem Soleimani storico e carismatico capo della forza Qods dei pasdaran, i Guardiani della rivoluzione iraniana, nell'Iran sudorientale a 820 km da Teheran. Eppure, a provocare il maggior numero di morti è stata la seconda esplosione, venti minuti dopo. La prima a 700 metri dalla tomba, la seconda a un chilometro e proprio nella direzione in cui la gente che era in fila a rendere omaggio al grande generale è scappata per cercare rifugio, mentre in senso inverso si precipitavano i soccorritori. Una carneficina. «Uno scoppio mostruoso, ho avvertito un dolore immenso e non ho più sentito le mie gambe», racconta alla Tv iraniana una delle superstiti. Oltre 100 i morti, una conta che però in serata era ancora provvisoria.

Ufficialmente 103, ma secondo fonti non ufficiali si potrebbero superare i 180. Oltre 200 i feriti. Gli inviati della Tv Al Jazeera hanno subito raccontato dei molti bambini. Erano soprattutto civili e questo fa pensare che non fosse un attacco mirato come quello che nella periferia sud di Beirut ha ucciso l'altro ieri, con la precisione di un drone, il numero 2 di Hamas Saleh al-Arouri, nel suo ufficio libanese, a opera degli israeliani anche se non l'hanno rivendicato. Quella di Kerman in Iran è la strage terroristica più sanguinosa dai tempi della rivoluzione del 1979. Che sia terrorismo lo ha detto subito il governatore della regione. Ma se in un primo momento le autorità centrali, pur alludendo a un coinvolgimento israeliano e forse americano, non si sono sbilanciate sulla matrice dell'attentato, nelle ore successive è arrivato l'affondo del vice capo dello staff per gli Affari politici del presidente iraniano Ebrahim Raisi: «Washington afferma che Stati Uniti e Israele non hanno avuto alcun ruolo nell'attacco terroristico. Veramente? La volpe annusa per prima la propria tana. Non fate errori ha proseguito l'esponente di Teheran La responsabilità di questo crimine ricade sugli Stati Uniti e sui regimi sionisti e il terrorismo è solo uno strumento».



«Gli odiosi criminali avranno una risposta severa e la giusta punizione», promette invece la Guida Suprema Ali Khamenei (che di Soleimani era il grande protettore, al punto che il capo dei pasdaran sembrava avviato ad assumere la presidenza dell'Iran). I responsabili, per Khamenei, sono genericamente «i nemici diabolici della nazione iraniana».

