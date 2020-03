Gran Bretagna, Johnson chiude tutto: serrata per pub, ristoranti e discoteche

Boris Johnson ha detto a pub, ristoranti e altri locali sociali del Regno Unito di chiudere le loro porte questa sera in Gran Bretagna nel tentativo di prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus . Rivolgendosi alla nazione il primo ministro ha affermato che stava attuando restrizioni più rigorose e ha anche sollecitato la chiusura di locali notturni, teatri, cinema, palestre e centri ricreativi.



Delineando le misure draconiane, Johnson ha affermato che, a seguito di un accordo congiunto con le amministrazioni decentrate, "stiamo collettivamente dicendo a bar, pub, bar e ristoranti di chiudere stasera non appena ragionevolmente possibile e di non aprire domani". Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 18:57

