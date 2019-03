Genitori dimenticano la figlia di 2 anni al parco e se ne accorgono dopo 14 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano alle prese con i loroma la più. Entrembe i genitori erano convinti che la figlia più piccola, di soliera con dei parenti, ma dopo bensi sono resi conto che in realtà era al parco da sola.Il 34enne Makenson Alexandre e la moglie 27enne Jolana Alexandre, di Palm Beach, in Florida, sono stati arrestati per abbandono di minore dopo che la loro bambina è stata avvistata girovagare in strada e nel parco sola da alcuni passanti. Immediatamente è stata allertata la polizia, come riporta la stampa locale, che ha preso in custodia la piccola cercando di capire dove fossero i suoi genitori. Sono state fatte numerose ricerche, per capire se qualcuno ne avesse denunciato la scomparsa fino a quando la coppia non si è accorta di quanto accaduto e ha lanciato l'allarme.La piccola si trovava però da aoltre 14 ore nelle mani sicure degli assistenti sociali che si sono presi cura di lei. La coppia ha spiegato che avevano portato al parco tutti e 8 i loro figli e si sono distratti. Non trovando la piccola hanno pensato reciprocamente fosse con dei parenti, ma non si sono interpellati a riguardo fino a quando non sono tornati a casa. A nulla sono valse le giustificazioni, i due sono stati arrestati.