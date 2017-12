Emma, la bimba nata da un embrione congelato quando la mamma aveva solo un anno e mezzo

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È nata negli Usa Emma, una bambina da un embrione crioconservato per 24 anni. In pratica, dunque, formato solo un anno e mezzo dopo la nascita della sua attuale mamma 'adottiva', Tina Gibson, che con il marito Benjamin ha dato il benvenuto alla piccolail 25 novembre scorso a Noxville, in Tennessee (Stati Uniti), grazie all'aiuto del National Embryo Donation Centre (Nedc) americano, riporta l'Independent online.L'embrione 'adottato' dai Gibson era stato formato il 14 ottobre 1992. Ciò significa che Emma ha il primato di essere la bambina venuta al mondo dal gamete più longevo della storia. Secondo l'Embryo Adoption Awareness Centre, il numero di nascite che negli Usa stanno avvenendo con questa modalità, cioè da embrioni crioconservati donati dalle coppie che non li utilizzano dopo cicli di fecondazione assistita, aumenta del 25% ogni anno. Solo presso la struttura americana sono nati 700 bimbi da embrioni congelati.