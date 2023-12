Elon Musk, chi è il figlio X Æ A-12 che era con lui ad Atreju: avuto (naturalmente) con la cantante Grimes, perché si chiama così

di Valerio Salviani

Elon Musk è stato il grande ospite di Atreju 2023, la festa di Fratelli d'Italia che si è svolta a Roma a dicembre. Il miliardario patron di Tesla è salito sul palco con uno dei suoi 11 figli. Una scelta mirata, per lanciare un messaggio agli italiani: «Fate più bambini o la vostra cultura scomparirà». Dopo l'intervento, Musk è arrivato a sorpresa alla Galleria Borghese. Accolto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l'amministratore delegato di Tesla si è presentato accompagnato ancora dal figlio, che ha portato con sé a cavalcioni per ammirare insieme le opere.

Chi è il figlio di Musk

Il figlio di Musk che è salito sul palco si chiama X Æ A-12. È nato nell'aprile 2020 (con parto naturale) dalla relazione del miliardario con la cantante Grimes, con la quale ha avuto in tutto tre bambini. X, come lo chiama il papà, è il più grande dei tre. Il bambino era già apparso in altre uscite pubbliche di Musk, una tra tutte la premiazione del Time per la sua nomina a persona dell'anno, avvenuta nel 2021.

Perché il figlio di Musk si chiama X Æ A-12

Il nome del figlio di Musk è certamente inusuale, ma ha un significato ben preciso. X Æ A-12 è la crasi di diversi segni. A spiegarlo fu la mamma su Twitter: «X è la variabile sconosciuta, Æ è la pronuncia elfica per AI, che significa amore e/o intelligenza artificiale.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — Princess Irulen ® (@Grimezsz) May 6, 2020

Chi sono gli 11 figli di Musk

Elon Musk, come detto, ha 11 figli. Il primogenito è nato dalla relazione con la ex moglie Justine Wilson, Nevada Alexander, morì tragicamente a sole 10 settimane, colpito da SIDS. Nel 2004, sempre dalla ex moglie e attraverso la fecondazione in vitro, Musk ha avuto i gemelli Griffin e Vivian Jenna Wilson. Nel 2006 la coppia ha avuto altri tre gemelli: Kai, Saxon e Damian. Nel 2021, da Shivon Zilis, dirigente di Neuralink (società statunitense cofondata da Musk), l’imprenditore ha avuto altri due gemelli, ai quali si aggiungono i tre figli nati dal legame con Grimes.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 11:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA