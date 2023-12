Donna dirotta il proprio Uber diretto all'aeroporto: «Era troppo lento»

di Alessia Di Fiore

Una donna è stata arrestta dopo aver dirottato il proprio Uber diretto all'aeroporto. Si tratta di Neusha Afkami, 27 anni, è stata prelevata dal suo hotel domenica mattina per raggiungere l'aeroporto di Austin-Bergstrom.

Durante la corsa la donna era talmente stressata all'idea di perdere il volo, che in uno scatto di follia ha lanciato dal finestrino il telefono dell'autista così da potersi impossessare del veicolo e guidare da sola verso la destinazione.

A detta sua l'autista guidava troppo lentamente

«Devo andare all'aeroporto, quindi prenderò la tua macchina e la lascerò alla Southwest Airlines», ha detto all'autista Uber secondo quanto riportato alla polizia.

Ma non finisce qui, la donna aveva persino sequestrato la carta di credito dell'autista, con la quale, una volta arrivata in aeroporto in notevole anticipo, si è data a spese folli.

L'aveva quasi scampata, ma prima che potesse salire sul suo volo gli agenti sono riusciti a rintracciarla e fermarla.

