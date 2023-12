Demi Lovato e la proposta di matrimonio: ecco chi è il musicista

di Marta Goggi

Demi Lovato, la cantante e star di Disney Chanel, si è ufficialmente fidanzata. Già nel 2020 la pop star aveva annunciato il suo fidanzamento con Max Ehrich, ma alla fine non è stato celebrato alcun matrimonio e i due si sono separati.

La proposta

Questa volta il fortunato è Jordan "Jutes" Lutes con cui Demi Lovato sta insieme dall'agosto 2022. La pop star ha annunciato il suo fidanzamento sui social con una foto di coppia tra i petali di rose rosse e un grosso diamante al dito. La didascalia del post recita: «Sono ancora senza parole, ieri sera è stata la notte più bella della mia vita e non posso credere di poter sposare l'amore della mia vita. Amore mio, sono più che entusiasta di sposarti.. ogni giorno che ho trascorso con te è stato un sogno diventato realtà e non vedo l'ora di farlo amarti e amarti per sempre. Brindiamo al resto della nostra vita. Ti amo tesoro». Che questa sia la volta buona per la cantante?

