«Faccio il corriere e faccio consegne negli asili nido: dopo quello che ho visto non mi fido a lasciare i miei figli ad altri»

di Hylia Rossi

Per un genitore è spesso molto difficile prendere la decisione di affidare i propri figli a qualcun altro perché non si può mai essere sicuri che altre persone utilizzino metodi - se non uguali - almeno affini ai propri. Infatti, mentre ci sono genitori che non si fanno problemi a concedere uno snack o una merendina a metà mattinata, c'è chi potrebbe ritenerla una cattiva abitudine e disapprovare.

D'altronde, per essere una buona mamma o un buon papà è anche necessario avere modo di concedersi un po' di tempo per se stessi e quale migliore occasione se non quando i figli si trovano a scuola, sotto la responsabilità di coloro che, effettivamente, sono educatori a tutti gli effetti? Tuttavia, in alcuni casi neppure queste istituzioni e figure professionali assicurano un ambiente sicuro e controllato ai figli, proprio come ha segnalato un papà tramite un video pubblicato su TikTok.

L'allarme del papà: «Sono davvero sotto choc»

Il papà ha deciso di condividere la propria esperienza per mettere in guardia sulla possibilità che i propri figli possano assumere quantità eccessive di melatonina, un ormone che il corpo produce naturalmente e che aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia.

Poi aggiunge: «Se siete tanto fortunati da potervi permettere di mandare i figli all'asilo nido, sapete, qualsiasi pediatra o dottore può fare un esame delle urine o di altro tipo per controllare il livello di melatonina in eccesso. Forse vi converrebbe fare questo controllo, perché io sono davvero sotto choc, sconvolto». Secondo un articolo di Sleep Foundation, «non ci sono molte ricerche riguardo gli effetti a lungo termine dell'uso della melatonina nei bambini, tuttavia alcuni esperti si chiedono se questa sostanza, dato che è un ormone, possa avere un effetto sullo sviluppo ormonale negli adolescenti».

Gli utenti hanno ringraziato della dritta, commentando: «Grazie per aver messo il dubbio, molti genitori non avrebbero mai pensato a questa possibilità». Altri fanno presente che proprio a causa di questi approcci non si fidano a lasciare i propri figli con altre persone. Infine, qualcuno scrive: «Ho lavorato per 37 anni negli asili nido e non abbiamo mai dato nulla ai bambini per dormire, li abbiamo solo spinti a giocare all'aperto il più possibile: è incredibile quanto aiuti nel farli addormentare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA