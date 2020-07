Organizza partita di calcio fra infetti e negativi: denunciato 23enne di Pamplona

La multa a la que se enfrenta el organizador, ya identificado, de un partido de fútbol entre infectados y negativos de coronavirus en Navarra https://t.co/xVnC3Uov8f — MARCA (@marca) July 19, 2020

contro, unaa scopo benefico. Questa la pessima idea di un 23enne di, in, che intendeva organizzare il match per raccogliere fondi da destinare a chi è stato colpito dal. Per fortuna è intervenuta la polizia, che ha individuato l'organizzatore dell'evento tramite Instagram e l'ha fermato prima che fosse troppo tardi. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per aver organizzato a giugno un evento che ha radunato centinaia di persone, è stato denunciato e sanzionato con una multa da 3000 euro.L'evento era stato pubblicizzato su Instagram, con tanto di locandina ufficiale con foto di Messi. La partita si sarebbe dovuta disputare a Mendillori, uno dei quartieri di Pamplona con il maggior numero di casi di coronavirus. Secondo As, l'irresponsabile è stato intercettato dai dipartimenti informatici delle forze dell’ordine, che sono riusciti a risalire a lui tramite i post Instagram che sponzorizzavano l'evento.