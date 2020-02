Il ragazzo italiano rimasto in Cina non ha il coronavirus

Lo studente, un 17enne di Grado e in Cina per un soggiorno di lungo termine grazie al programma Intercultura, era rimasto a terra perché gli era stata trovata una, verificata sia dalla parte cinese sia dai medici italiani giunti aper il rimpatrio. Il test, fatto questa mattina in un ospedale universitario di Wuhan, ha dato un, lasciando aperta la più rassicurante opzione della febbre da raffreddore.Attualmente, la Farnesina è al lavoro per poterlo riportare in patria il prima possibile, mentre sono in corso riunioni operative a vari livelli in tal senso. Il ragazzo è attualmente in un hotel di Wuhan.