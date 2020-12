Coronavirus, menù 'Boris' con hot dog e patatine a 2 euro: così il pub affronta la crisi

I pub devono rispettare le restrizioni contro il coronavirus molto più di altre attività. In Inghilterra hanno creato un menù a tema vendendo cibo a prezzi molto bassi per superare la crisi. Come riporta l'Independent, The Castle Inn di Kerry Hills, a Tring, Hertfordshire, ha chiamato il menù "Boris", mentre il panino a quasi due sterline è l'articolo più venduto. Di solito a chi finisce il proprio turno di lavoro, questi locali vendono bevande e soprattutto birre, al massimo qualche snack.

Al fine di superare le restrizioni in corso e nel tentativo di restare aperti, hanno iniziato a offrire cibo a buon mercato. «Il novanta per cento dei miei clienti sono commercianti che vengono a casa dopo il lavoro per due o tre pinte. Non vogliono niente da mangiare tranne un sacchetto di noccioline mentre cenano a casa con le loro famiglie», ha spiegato Hills. Il "Menu Boris" del pub include l'hot dog a 2 euro e 20 centesimi, ma anche antipasti di pane all'aglio, zuppe e dessert a 99 centesimi.







Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 16:13

