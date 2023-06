Claudia Lepore, uccisa a Santo Domingo: 'El Chino' condannato a 30 anni. «L'ha strangolata a morte»

di Redazione web

Condannato a trent'anni di carcere a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 48enne Antonio Lantigua, noto come 'El Chino', artigiano di 48 anni ritenuto essere responsabile dell'omicidio della 59enne Claudia Lepore, originaria di Carpi (Modena), trovata priva di vita all'interno del frigorifero della sua abitazione sull'isola caraibica il 21 gennaio del 2021.

Claudia Lepore, morta a Santo Domingo

La vittima da tempo viveva in Repubblica Dominicana, dove aveva anche delle attività. A riportare la notizia, riprendendo il quotidiano dominicano 'El Caribe' è la Gazzetta di Modena. I giudici hanno accolto la tesi accusatoria, riconoscendo in Lantigua l'unico esecutore materiale dello strangolamento della donna. In un primo momento erano stati indagati per il delitto anche Ilaria Benati, modenese, ed il socio in affari di Lepore, Jacopo Capasso, originario di Pistoia, entrambi prosciolti dalle accuse.

