Cedric Roussel, malore improvviso: morto a 45 anni l'ex attaccante del Brescia

L'ex attaccante belga Cedric Roussel è morto improvvisamente sabato 24 giugno, colpito da infarto. Il 45enne, con un'esperienza nel Brescia (3 presenze nel 2007), sarebbe stato colto dal malore mentre si trovava su una terrazza di un mercato nella città di Mons, in Vallonia, a 70 chilometri dalla capitale Bruxelles. I sanitari sono accorsi nel tentativo di rianimarlo, ma non sono riusciti a salvarlo.

