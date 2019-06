Castrazione chimica per gli stupratori di bambini: l'Alabama approva la legge

Attaccata da uno squalo, gamba amputata ad una 17enne. «Salvata dal papà, lo ha preso a pugni»​

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'torna a far discutere il mondo, a pochi giorni di distanza dall'approvazione di una legge che vieta l'anche in caso di stupro. Questa volta, invece, è una norma, in fase di approvazione, a scatenare le polemiche: presentata da un gruppo di parlamentari statali repubblicani, la legge introdurrebbe l'obbligo diper chi si rende colpevole di A spiegare l'iter legislativo è il Daily Mail. La legge vede come primo firmatario il repubblicano Steve Hurst ed ora che è appena stata approvata, per diventare effettiva si attende solo la firma del governatore, Kay Ivey. In caso di violenza sessuale su minore, il condannato, anche dopo aver scontato la sua pena, dovrà essere sottoposto allaprima di tornare in libertà.I parlamentari locali repubblicani tirano dritto, anche di fronte alle numerose critiche provenienti dal resto degli Stati Uniti. Tra gli attacchi alla proposta di legge, ormai ben avviata, ci sono quelli di coloro che la ritengono una palese violazione dell'Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che ribadisce l'esigenza di infliggere pene severe ma non crudeli o disumane nei confronti di chi si macchia di reati. Sotto accusa ci sarebbero anche gli effetti collaterali che laavrebbe sulla salute.Steve Hurst, tuttavia, di fronte alle critiche ha replicato così: «Non è questa legge ad essere disumana, ma chi commette violenza sessuale sui minori, rovinando per sempre la loro esistenza». Al momento, negli Stati Uniti, la, anche se applicata molto raramente, è prevista, con differenti modalità, in California, Florida, Georgia, Louisiana, Oregon, Montana e Winsconsin.