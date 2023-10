La cartomante: «Hai i giorni contati, prendi un cioccolatino». Fernanda lo mangia e muore a 27 anni

di Redazione web

Una cartomante in strada le ha predetto che le restavano ancora pochi giorni di vita e le ha regalato un cioccolatino; la donna, lo ha mangiato, e dopo alcuni giorni è morta. Fernanda Silva, 27 anni, è deceduta il 4 agosto, un giorno dopo aver accettato il dono dalla donna anziana che le avrebbe dato un dolcetto contaminato con pesticidi, risultati mortali.

Il malessere e la morte

La 27enne mamma, dopo essersi recata a pagare delle bollette ha accusato un malessere crescente, la sua vista si è offuscata per un paio d'ore, mentre il giorno seguente si è sentita meglio. Poi le sue condizioni sono di nuovo peggiorate, tanto che ha avuto attacchi di vomito e sanguinamenti, che hanno fatto pensare ad un attacco di gastrite e ulcere, che le erano stati diagnosticati in precedenza.

Pesticidi nel ciocciolatino

Un membro della famiglia l'ha portata d'urgenza all'ospedale Santa Casa de Misericordia, dove è stata dichiarata morta.

Giallo sulla morte

"Poiché il cioccolatino era confezionato, non le è venuto in mente che potesse comportare un pericolo", ha detto una parente della giovane donna. Entrambe le sostanze utilizzate sono facilmente accessibili in Brasile, anche se il medico legale ha dichiarato che non sono stati riscontrati in persone decedute negli ultimi cinque anni. Ora la squadra omicidi sta indagando sulla morte di Silva.

