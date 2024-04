«Carlo chiama Harry e Meghan a Balmoral: vuole disperatamente vedere i nipotini Archie e Lilibet. Lei ha detto di no»

di Gabriele Crispo

Le condizioni di salute di Re Carlo III, 75 anni, preoccupano la royal family. «Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano, abbiamo avuto conversazioni riguardo sulla sua salute, la risposta comune è stata “Non sta andando bene”», ha spiegato Tom Sykes del Daily Beast. «Mi hanno detto chiaramente che sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutto, ma è comunque la verità». Per questo motivo, i duchi di Sussex, Meghan Markle, 42 anni, e il principe Harry, 39 anni, sono stati invitati a trascorrere l'estate a Balmoral con il sovrano malato di cancro. Secondo il The Daily Star, Markle non è disposta a portare i suoi figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni, nel Regno Unito nonostante l'appello – oltre che del principe William, 41 anni, e Kate, 42 anni – di Re Carlo. Emerge, infatti, che il sovrano voglia disperatamente vedere i suoi nipoti e abbia teso un ramoscello d'ulivo ai Sussex nel tentativo di ricucire i ponti. Tuttavia, tra la coppia di Montecito (California) e la famiglia reale sembra esserci sempre più distanza.

«Carlo sta molto male, non risponde alle cure. Tutti si preparano al peggio»

L'invito a Balmoral

Secondo quanto riferito, il sovrano ha invitato la coppia a trascorrere l'estate a Balmoral, ma l'esperta reale Charlotte Griffiths dubita che Markle accetterà. Harry sarà a Londra il prossimo maggio per i dieci anni degli Invictus Games: «Non riesco a immaginare un mondo in cui Meghan viene con i bambini nel Regno Unito, è davvero triste». A TalkTV, Griffiths ha spiegato che «non è possibile» che la duchessa di Sussex voglia trascorrere del tempo a Balmoral. «Non è mai stata molto innamorata della vita reale rurale».

«Il sovrano, però, desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d'ulivo a Meghan e Harry. Pensa che la vita è semplicemente troppo breve. Balmoral è il luogo perfetto per una riappacificazione. Harry e Meghan devono acconsentire», ha rivelato una fonte a Page Six.

I rapporti tra i Sussex e i reali

I rapporti tra i Sussex e Palazzo, però, sembrano essere gelidi.

Elementi che dimostrano un oceano (oltre che reale) emotivo tra i Sussex e la royal family. La stessa famiglia da cui, volontariamente, si sono distaccati. Una scelta, quella della Meghanexit, che ha colto tutti di sorpresa. Soprattutto se si considerano le modalità con cui è avvenuta. Accuse pesanti: "Episodi di razzismo"; "pensieri suicidi"; "litigi e vessazioni".

Ora gli annunci di serie Netflix, iniziative commerciali (come la vendita di marmellate), baci pubblici e eventi mondani. Un capitolo chiuso quello dei Sussex e dei royals? Solo il tempo potrà dare una risposta.

