Neonata abbandonata in una busta nella neve, uomo a passeggio con il cane la trova: «Le ha salvato la vita»

Una storia a lieto fine, ma che poteva finire in tragedia. Avvolta in un asciugamano. Adagiata in un sacchetto della spesa. Così è stata trovata una neonata a Newham, nella zona est di Londra, dove le temperature sono gelide. A ritrovarla è stata una persona a spasso con il cane, che ha tenuto la piccola al caldo fino all'arrivo dei paramedici.

Come sta la neonata

La Polizia, riporta la Bbc, assicura che la bimba è salva, in ospedale e la persona che l'ha trovata «ha contribuito a salvarle la vita» tenendola al caldo e ora «il pensiero va alla mamma della bambina» con i timori per la sua salute «dal momento che avrà passato un momento drammatico e avrà bisogno di attenzione medica immediata dopo la nascita». I medici ritengono che Elsa, questo il nome scelto per la neonata, fosse nata da meno di un'ora quando è stata salvata: «Riteniamo che Elsa avesse meno di un'ora quando è stata trovata – ha spiegato questo pomeriggio il sovrintendente capo Simon Crick in dichiarazioni rilanciate dalla rete britannica –.

«Credo che la persona che passeggiava con il cane – ha aggiunto – abbia sentito il pianto della bambina»

I precedenti a Newham

Per Newham, purtroppo, la storia della piccola è solo l'ultima. È la terza volta, ricorda la Bbc, che un neonato viene trovato qui in quattro anni, dopo il caso di una bimba lasciata in un parco nel febbraio 2019 e di un bambino trovato lungo una strada nel gennaio 2020.

