Asia Argento, Morgan: «Sono cazzi suoi, io non parlo perché ci siamo detti ti amo»

Il giudice Steven O'Neill, del tribunale di Norristown in, ha definito «schiaccianti» le prove a carico dell'attore.è stato cosìad una pena tra 3 e 10 anni per violenza sessuale. Cosby, 81 anni, il 26 aprile era stato giudicatoper 3 capi di accusa in relazione all'aggressione compiuta nel 2004 ai danni di Andrea Constand, all'epoca 31enne.L'attore si è sempre proclamato innocente, definendo consensuale il rapporto. La donna, invece, ha affermato di essere stata drogata e aggredita nella casa della star, in un incontro avvenuto a gennaio di 14 anni fa. La decisione della giuria ad aprile è arrivata dopo il processo bis: il primo, a giugno dello scorso anno, fu dichiarato nullo per l'impossibilità di raggiungere un verdetto.