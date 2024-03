Banksy, la nuova opera contro il cambiamento climatico? La chioma intorno all'albero potato la mette lui con la vernice

di Redazione Web

Bansky continua a stupire e la sua ultima opera è apparsa ieri, il 17 marzo, in un palazzo di Hornsey Road, al nord di Londra. Lo street artist più famoso al mondo, questa volta, ha deciso di dare una nuova chioma all'albero spoglio presente davanti alla palazzina, spruzzando il colore verde sulla parete bianca. Alla base del muro, inoltre, l'artista ha lasciato lo stencil di una ragazza con uno spruzzatore a pressione che guarda verso l'alto, come per rendersi conto dell'effetto della vernice.

«Banksy offre sempre diverse chiavi di lettura - ha dichiarato all'Ansa Gianluca Marziani, il curatore delle mostre in Italia sull'artista britannico - il verde utilizzato potrebbe riferirsi al colore legato alla festa di San Patrizio celebrata ieri in Inghilterra. L'altro dettaglio riguarda la tonalità di verde, come quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l'opera. Anche l'albero potrebbe avere una storia da raccontare che Banksy ha voluto portare all'attenzione del pubblico».

Intorno alla figura di Bansky, intanto, continua a volteggiare un'aurea di mistero. Proprio recentemente, infatti, è arrivato un esposto alla Procura e ai carabinieri su due quadri della mostra al museo M9 a Venezia, dove il curatore ha dichiarato che, secondo lui, due opere sarebbero false.

