Sfregiata al volto a solidai suoiLa piccola Willow-Ivy Doherty è stata aggredita durante una giornata trascorsa al Little Bees di Seacroft, Leeds da altri bambini che le hanno datocausandoleanche piuttosto profondi, fino a sfregiarla. La bambina era andata al centro insieme alla mamma e ai suoi fratellini di 6 e 3 anni, ma più che divertirsi ha vissuto un vero incubo.Come riporta il Mirror la mamma ha raccontato che aveva lasciato la piccola insieme ad altri bambini per giocare la con figlia maggiore, quando ha sentito un'altra mamma gridare e chiedere aiuto. La donna si è alzata e ha visto sua figlia con il volto insanguinato mentre intorno a lei c'erano altri due bambini più grandi, di circa 2 e 4 anni. La mamma di Willow ha chiesto loro dove fosse la madre ma non hanno risposto e la genitrice non si è fatta avanti.La piccola è stata subito portata in ospedale dove i medici hanno riscontrato morsi al volto, sulle braccia, sulla schiena, all'orecchio a un polso e sulla gamba. Sono stati disinfettati i tagli e le è stata fatta un'iniezione per l'epatite B. Willow potrebbe aver bisogno anche di un'operazione per un innesto di pelle sul viso, visto che uno dei morsi le ha letteralmente strappato via un pezzo di carne. La mamma ha raccontato sconvolta l'accaduto: sconcertata per la violenza subita da altri bambini e per l'omertà dei loro genitori. Ma nessun "colpevole" si è fatto avanti, il centro ha invece confermato i fatti, aggiungendo però che non è compito del personale controllare i bambini ma dei genitori.