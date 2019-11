Bambina in vacanza ferita e trascinata sott'acqua da due delfini: «Gli addestratori se ne sono lavati le mani»

Sabato 30 Novembre 2019, 15:07

Paura per unaferita dopo essere stata attaccata e trascinata sott'acqua da duedurante una nuotata aLa piccola britannica si trovava con tutta la famiglia in vacanza e si stava godendo il mare quando è stata vittima di un incidente con i mammiferi marini, noti per essere giocherelloni ma non pericolosi. Secondo quanto riporta il Mirror, Lexi ha riportato delle ferite e delle contusioni, ma sta bene.L'esperienza diè molto amata e frequente, ma sembra che gli addestratori non abbiano potuto fare nulla per impedire l'incidente. La mamma di Lexi,ha raccontato al Sun , ancora sotto choc, il momento in cui ha visto la coppia di delfini portare via sua figlia trascinandola sott'acqua. Una vacanza da sogno che inevitabilmente e all'improvviso si è trasformata in un incubo. «È stato terrificante. Pensavo che sarebbe morta».Ai media ha spiegato anche che il comportamento degli addestratori e dei responsabili subito dopo l'accaduto le è stato incomprensibile. «Non ho nemmeno avuto un biglietto, fiori o orsetti di perluche per Lexi. Se ne sono lavati le mani. Ed è ancora più preoccupante che gli stessi delfini stiano ancora nuotando con i turisti». La bambina è poi riemersa con segni di morso profondi, tagli e lividi.