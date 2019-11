Leonardo Di Caprio, il presidente Bolsonaro accusa: «Ha finanziato gli incendi che devastano l'Amazzonia»

ONGs QUE QUEIMAM A AMAZÔNIA



Até quando a extrema imprensa vai continuar escondendo que errou sobre queimadas na Amazônia e que Bolsonaro estava certo? ONGs Saúde e Alegria e @WWF estão envolvidas no caso. pic.twitter.com/ros1jrvzi5 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 29, 2019

Sabato 30 Novembre 2019, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA