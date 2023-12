Badante nasconde nel congelatore l'anziano morto da due anni: «Sopraffatto dal dolore»

di Redazione Web

Secondo la psicologia, l'elaborazione del lutto avviene attraversando diverse fasi che poi portano all'accettazione della perdita. La prima è la negazione, il rifiuto di perdere una persona cara per non affrontare che quella morte può causare. È la fase che ha vissuto per due anni Damion Johnson, di 53 anni, che badava al 71enne John Wainwright, ex consigliere comunale in pensione.

Il badante ha nascosto per due anni il corpo dell'anziano in un congelatore, morto in circostanze poco chiare a Birmingham, Regno Unito. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere il pomeriggio di ieri, 5 dicembre.

«Ero sopraffatto dal dolore»

L'uomo avrebbe confessato alla polizia «di aver messo il corpo nel congelatore dopo essersi sentito incapace di separarsi dall'anziano o denunciarne la morte». Secondo la Derby Crown Court, Damion Johnson avrebbe problemi di salute mentale e sosterrebbe che i resti in decomposizione del signor Wainwright siano stati scoperti solo nell'agosto 2020, quando il congelatore è stato portato in un centro di riciclaggio.

Secondo gli inquirenti la vittima sarebbe morto alla guida di un'auto sportiva e poi riposto nel congelatore nel settembre del 2018.

La condanna

Damion Johnson aveva comprato il congelatore su internet. Al momento del ritrovamento, il corpo giaceva curvo nel congelatore. L'imputato si è dichiarato colpevole di aver impedito la sepoltura dell'anziano nel periodo dal 1 settembre 2018 al 22 agosto 2020 e di tre capi d'imputazione per frode, in relazione al prelievo di denaro dal conto della vittima. L'uomo è stato condannato a due anni di reclusione.

Secondo indiscrezioni, il badante e l'anziano nascondevano una relazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:21

