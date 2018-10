Sbaglia la direzione in autostrada e guida contromano, 80enne muore e uccide altre due persone

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Guidae causaUn uomo di 80 anni a bordo della sua Subaru Forester con a rimorchio un caravan, ha imboccatonella direzione sbagliata finendo per impattare contro altre vetture ad alta velocità.Il pilota stava percorrendo l’autostrada M40, nei pressi dell'Oxfordshire, in Regno Unito, quando ha visto comparire davanti altre vetture. Le auto che procedevano nella direzione corretta hanno provato a schvare l'ostacolo: una prima vettura è riuscita ad evitare il frontale colpendol solo lateralmente la Subaro, mentre una seconda auto ha impattato in pieno. I due passeggeri della Subaru, l'80enne e sua moglie sono morti sul colpo, così come non c'è stato niente da fare per un 30enne che viaggiava nell'altra vettura.Sul posto sono arrivati immediatamente i paramedici che sono stati in grado di mettere in salvo gli altri automobilisti coinvolti e trasportarli subito in ospedale.