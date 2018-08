Due persone sono state ferite a colpi di coltello alla stazione centrale di Amsterdam. L'aggressore è stato colpito dalla polizia e, come le due vittime, è stato trasportato in ospedale. Gli investigatori non hanno ancora fornito altre informazioni sul caso.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..