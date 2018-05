Dopo Naomi un altro caso, operato al cervello bimbo viene mandato a casa e muore a 13 anni

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il caso di, la 22enne morta dopo esser stata ignorata e derisa al telefono dal pronto soccorso, ha imbarazzato laintera. Oggi sui quotidiani transalpini emerge un'altra storia che sta scuotendo il Paese.Si tratta della morte di, deceduto nel 2014 ain seguito a un tumore al cervello. Il bimbo era stato operato e spedito a casa dal Samu, dopo l'intervento. La notte successiva le sue condizioni peggiorano improvvisamente fino al tragico destino.I genitori Ghislaine e Roger Boyer hanno presentato un reclamo nei confronti del Samu, il pronto soccorso francese, sostenendo che la sia stata utilizzata una scarsa cura al figlio e li accusano di essere i reponsabili della sua morte.La mamma, su consiglio del medico, aveva contattato la struttura la mattina successiva al peggioramento del figlio spiegando l'urgenza della situazione. Ma invece di essere trasportato in un'ospedale attrezzato, Amaury fu condotto dal Samu all'ospedale Romorantin, considerato non all'altezza per quel tipo di necessità.