Adottano due bambini a distanza di anni, poi la scoperta choc: «Sono fratelli biologici»

Nella vita di una persona adottata da piccola, prima o poi, scatta il desiderio di sapere qualcosa delle proprie origini, è inevitabile che scatti un minimo di curiosità.

Ed è proprio quello che è accaduto a Vicky e Frank che sono stati adottati dalla famiglia Laffin, ma che, compiuta la maggiore età, hanno deciso di fare il test del Dna per scoprire qualcosa in più sulle proprie origini. E mai si sarebbero aspettati di fare una scoperta così incredibile. I due, infatti, si considerano da sempre fratelli. Ma adesso ne hanno la prova scientifica: sono fratelli biologici, nonostante siano stati adottati in momenti diversi.

Adottati, ma fratelli biologici

L'incredibile storia arriva da oltre oceano e più precisamente dallo stato di New York. Dove Dennis e Angela Laffin si sono sposati e hanno cresciuto amorevolmente i loro tre figli. Dopo aver avuto un figlio in modo naturale (Nick), la coppia ha avuto molte difficoltà ad averne un altro. Così nel 2002 hanno deciso di adottare Frank. Era stato abbandonato su una busta piena di pannolini, all'ingresso di un asilo. La sua storia ha commosso la coppia che ha subito deciso che quel «mucchietto di ossa» doveva diventare loro figlio.

La vita della famiglia procedeva spensierata e Dennis e Angela avevano deciso che non avrebbero adottato altri figli, ma una notizia li colpì in modo particolare.

Come riportato dal Washington Post, la famiglia ha vissuto l'infanzia dei tre piccoli in modo amorevole. I genitori hanno fatto sempre sentire Frank e Vicky parte integrante della famiglia, senza mai fargli mancare nulla. Una storia che già di per sé meriterebbe di essere raccontata, ma che ha avuto una svolta del tutto inattesa pochi giorni fa.

La scoperta choc

Compiuti da poco 19 anni, Vicky la più piccola di casa, ha deciso di fare il test del Dna, proprio come aveva fatto qualche anno prima il fratello Frank. La curiosità di indagare sulle proprie origini era tanta, ma mai si sarebbe aspettata di scoprire una cosa del genere. Che Frank e Vicky fossero entrambi afroamericani era noto, ma nessuno (nemmeno nei sogni più romantici) si sarebbe mai aspettato che i due in realtà erano fratelli biologici.

Adottati a distanza di due anni l'uno dall'altro e in zone della città diverse la probabilità che fossero figli della stessa madre era davvero bassa. Eppure è proprio quello che è accaduto. Una volta ritirati i risultati, Vicky ha scoperto che ha una compatibilità genetica con Frank tra il 49% e il 56%. Il risultato? Sono fratelli d'adozione da sempre, ma anche e soprattutto frattelli biologici.

Una scoperta che ha emozionato molto i due adolescenti. E che mamma Angela ha voluto condividere con il mondo: «Sono felicissima per loro perché hanno trovato un aspetto comune del loro passato che li ha uniti, se possibile, ancor di più. Ma io li ho sempre considerati miei figli e non mi è mai interessato da dove venissero, anche se devo dire che quando l'ho scoperto ho pianto come una bambina. Come se il destino mi avesse spinto ad aiutare i due fratellini in difficoltà»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 13:10

