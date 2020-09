Coronavirus, OMS: in Europa aumenteranno morti a ottobre e novembre

(Teleborsa) - L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'agenzia di stampa Afp il Direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Hans Kluge.



"Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità", ha sottolineato Kluge spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio.



Dopo Israele, dove è scattato un nuovo lockdown di tre settimane a partire dalla 14 di venerdì prossimo, tornano rigide misure di confinamento, a partire da oggi e per almeno due settimane per circa 10 milioni di abitanti di Giacarta. Nella capitale indonesiana si sono registrati 54mila casi di coronavirus dall'inizio della pandemia, quasi un quarto del totale nazionale delle infezioni accertate, e ha superato i 1.390 morti. Le autorità temono un collasso del sistema sanitario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 15:45

