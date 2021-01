Vaccini, Italia verso 800mila dosi somministrate: centomila in Lombardia, la Campania ha la percentuale più alta

A partire dal 27 dicembre ad oggi - dato registrato alle 22 di questa sera - sono state somministrate in Italia 787.050 dosi di vaccino contro il Covid, inoculate a 489.048 donne e 298.002 uomini. Lo rende noto l'Ufficio del commissario straordinario Domenico Arcuri. Le dosi di vaccino consegnate alle regioni sono 1mln e 406.925. In particolare, sono stati vaccinati 616.405 operatori sanitarti e sociosanitari, 64.972 persone non comprese nel personale sanitario, 56.851 ospiti delle Rsa, e altre 48.822 persone per le quali non è indicata la 'categorià di appartenenza.

Per quanto riguarda le fasce di età, la più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni con 218.370 persone, segue quella tra i 40-49 anni con 166.098, quella tra i 30-39 anni con 128.932, quella tra i 60-69 anni con 124.157, quella tra i 20-29 anni con 85.158.

Poi ci sono le persone di età compresa tra gli 80-89 anni che in 24.289 hanno ricevuto il vaccino, seguite da quelle tra i 70-79 anni che sono 20.044. Penultimi gli over90 che sono stati vaccinati in 18.322, seguiti dai 'giovanissimì di età compresa tra i 16-19 anni che hanno ricevuto il vaccino in 1.671. Il totale dei dati si riferisce al periodo dal 27 dicembre 2020 ad oggi.

P.CHIGI: ITALIA PRIMA PER DOSI OGNI CENTO ABITANTI

L'Italia, tra i paesi europei, è quella che nella giornata di oggi ha effettuato il maggior numero di vaccini in Europa. Lo segnalano fonti di Palazzo Chigi rilanciando i trend riportati da «Our world in data». Secondo un ulteriore grafico l'Italia guida la classifica dei vaccini somministrati ogni 100 abitanti e tenendo conto delle singole dosi. Secondo questa classifica l'Italia ha somministrato oltre 1,2 dosi di vaccino per 100 abitanti, seguita dalla Germania, con poco più di 0,8 dosi per cento abitanti.

I DATI DELLE REGIONI

