Covid, Astrazeneca fornirà tre milioni di dosi all'Arabia Saudita in una settimana

l Serum Institute of India (Sii) fornirà all'Arabia Saudita 3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca Covid-19 al prezzo di 5,25 dollari ciascuna in circa una settimana per conto della casa farmaceutica britannica. Lo riporta il Guardian. L'Istituto non ha comunque piani immediati di deviare le forniture verso l'Europa, anche se AstraZeneca è sotto pressione da parte dell'Ue per fornire più dosi, dopo aver annunciato un forte taglio nelle spedizioni a causa di problemi di produzione in uno stabilimento belga. L'azienda indiana fornisce dosi per conto di AstraZeneca ma è anche libera di concludere i propri accordi di fornitura. L'Istituto, il più grande produttore di vaccini al mondo, ha collaborato con AstraZeneca, la Fondazione Gates e l'alleanza per i vaccini Gavi per arrivare a un miliardo di dosi per i Paesi più poveri

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 20:46

